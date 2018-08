N-VA-parlementslid: “Schrap statuut van zelfstandige in bijberoep na twee jaar”

Vlaams parlementslid voor N-VA Grete Remen pleit ervoor om het statuut van zelfstandige in bijberoep in de tijd te beperken. “Want nu is die zelfstandige activiteit in bijberoep oneerlijke concurrentie voor de zelfstandigen in hoofdberoep”, zegt ze aan het Belang van Limburg. De door haar partij mee goedgekeurde wet op het onbelast bijklussen noemt ze “een klap in het gezicht van echte ondernemers”.

Remen is naast parlementslid ook ceo van voedingsbedrijf Damhert Nutrition in Heusden-Zolder. Ze wijst erop dat het aantal zelfstandigen in bijberoep op vijf jaar tijd met tien procent is gestegen. Die stijging is dubbel zo groot als bij het aantal zelfstandigen in hoofdberoep.

“Hoe meer zelfstandigen, hoe beter. Maar het bijberoep zou beperkt moeten zijn in tijd. Want zoals de situatie nu is, doe je de zelfstandige in hoofdberoep concurrentie aan. Een traiteur in bijberoep kan bijvoorbeeld veel goedkoper werken dan een traiteur in hoofdberoep, want hij moet veel minder sociale bijdragen betalen. Intussen blijft hij als werknemer beschermd, heeft hij recht op vakantie en op arbeidsongeschiktheid, en bouwt hij pensioenrechten op. Het kan niet zijn dat je van beide walletjes blijft eten”, zegt Remen in het Belang van Limburg.

Remen vindt dat je na twee jaar moet kiezen. Om de overgang naar een voltijdse zelfstandige activiteit vlot te laten verlopen, pleit ze voor de invoering van een premie.

Bij N-VA laat weten dat het om een persoonlijk standpunt van Remen gaat.