Aalst -

Om een nog onbekende reden is vrijdagmiddag een blauwe Peugeot 206 van zijn rijvak afgeweken en tegen een boom geknald. Het ongeval vond plaats aan de Opwijkse steenweg in Moorsel. De twee bestuurders, een ouder koppel, en hun kleinzoon kwamen als bij wonder slechts lichtgewond uit het voertuig. De brandweer moest de wagen wel eerst open knippen om de vrouw te bevrijden. Zij had een stevige snok gekregen van haar gordel en moest ter plaatse verzorgd worden.