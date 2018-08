Winkeldieven verblijven in hotel om te gaan stelen op de Meir

Antwerpen - De Antwerpse politie heeft donderdag drie winkeldieven betrapt op de Meir. Ze verbleven in een hotel in de buurt. Ook daar werden gestolen spullen teruggevonden.

Rond 14.30 uur liepen drie mannen in het zicht van een patrouille in burger op de Meir. “Het ging om een koppel en een man met een grote rugzak. Gezien ze zich eerder verdacht gedroegen, bleven de inspecteurs ze nauwlettend in de gaten houden”, zegt de Antwerpse politie in een persbericht.

“Op een gegeven moment stonden ze te draaien ter hoogte van een grote winkelketen. Eerst ging het koppel naar binnen om kledij uit te kiezen. Die gaven ze dan aan de derde persoon die later de winkel was binnengegaan. Het koppel verliet de winkel zonder kledingstukken. Wat later volgde de andere man. De rugzak van de derde betrokkene leek duidelijk voller dan voordien.”

Bij controle van de rugzak bleek dat het trio effectief spullen had gestolen. “De drie werden gearresteerd en komen voor de onderzoeksrechter. Het trio verbleef in een hotel in de buurt. Ook daar zijn bijkomende gestolen spullen gevonden”, aldus nog de politie.