Vrouw vindt wespennest van 1 meter doorsnede op zolder boven garage

Een wespennest met een doorsnede van wel een meter. Dat vond de Nederlandse Ricky van Stiphout achter een stuk hout op de zolder, boven haar garage.

Vorige week was Ricky van Stiphout uit Lieshout al eens op de zolder gekropen. Toen om een klein wespennestje weg te halen. Opgeruimd staat netjes, dacht ze. Niet dus. Toen ze eerder deze week langs haar garage passeerde zag ze verdacht veel wespen uit het raampje bovenaan wegvliegen.

Foute boel

,,Ik dacht meteen, dat is foute boel. Er moet nog een nest zitten”, vertelt ze aan de Nederlandse krant AD. Dus klom Ricky weer naar de zolder. Toen zag ze het: een wespennest met een doorsnede van wel een meter. “Ongezien”.

Dat was net ook wat Theodoor Biemans zei. Biemans is ongedierte bestrijder. Hij zag al veel. Maar dit nog nooit. Aan het AD zei hij: “Dit is echt iets wat je één keer in je carrière tegenkomt. Het nest was nog volop in gebruik. Dat betekent dat het een nest er pas sinds dit jaar zit, aangezien wespen hun nesten over het algemeen maar een keer gebruiken. Ik schat dat er zeker 12.000 wespen in het nest leven. De aanvliegroute van en naar het nest was de drukste die ik ooit gezien heb. Het was net Schiphol op een drukke vakantiedag!”

Zachte winter

Maar waarom net daar een nest? Biemans denkt dat het door een lekkage komt, die daar begin dit jaar zat. Daardoor ontstond daar een wakke plek, net waar wespen zot op zijn. Daar kwam nog een zachte winter bij, waardoor de vele overlevende koninginnen vroeg hun eitjes zijn beginnen leggen. En daardoor is de opbouw van het nest vroeg begonnen.”

Hoe dan ook, het nest moet daar weg. Theodoor Biemans heeft er al een product in gespoten, dat de wespen doodt. Pas daarna kan hij het nest afbreken.