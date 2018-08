Uitspraak pas volgende week: Carcela mag dit weekend toch spelen, Wesley blijft wél aan de kant

Wesley Moraes (Club Brugge), Mehdi Carcela (Standard) en Eric Ocansey (Eupen) weten nog altijd niet waar ze aan toe zijn. De spelers kregen vorige week een schorsing voor respectievelijk zes, twee en vier wedstrijden en gingen daar allemaal tegen in beroep. De definitieve uitspraak was normaal voor deze week, maar is opnieuw uitgesteld.