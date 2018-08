Paul Magnette dan toch geen PS-lijsttrekker in Frankrijk tijdens Europese verkiezingen

Paul Magnette, huidig burgemeester van Charleroi, zal geen kandidaat zijn voor de PS in Frankrijk tijdens de Europese verkiezingen van mei 2019. Dat heeft hij gezegd in een interview met de Franse krant Le Monde.

Begin augustus raakte bekend dat Paul Magnette door de Franse PS gevraagd is om de lijst te trekken voor de Europese verkiezingen volgend jaar. De Waalse politicus zei toen dat hij zich wou concentreren op de Belgische gemeenteraadsverkiezingen, maar wel wou nadenken over het voorstel van de Franstalige socialisten.

In een interview, dat vrijdag verschenen is op de website van de Franstalige krant Le Monde, laat Magnette weten dat hij uiteindelijk niet ingaat op het voorstel en dat hij zich vooral op de Belgische PS wil concentreren. “Ik heb aan Olivier Faure (secretaris van e PS in Frankrijk, nvdr.) laten weten dat ik de kandidatuur ga weigeren, omwille van persoonlijke redenen. Ik zou graag herverkozen worden als burgemeester van Charleroi en wil me in 2019 focussen op de Europese en regionale verkiezingen”, vertelt hij in het interview.

“Momenteel wil ik andere mandaten vervullen en op die manier kom je dan sowieso in aanraking met Europese politiek. Ik heb dat al gedaan als minister-president, als burgemeester of als nationale vertegenwoordiger”, aldus Magnette.