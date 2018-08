AC Milan haalt nieuwkomer nummer acht en negen

AC Milan heeft als slotakkoord van de Italiaanse transfermarkt Diego Laxalt en Samu Castillejo vastgelegd. Het tweetal komt over van respectievelijk Genua en Villarreal, zo maakte de club vrijdag bekend.

Blikvanger van de twee nieuwkomers is Diego Laxalt, die er met Uruguay een knap WK heeft opzitten. Voor de 25-jarige linkerverdediger is San Siro geen onbekend terrein: hij werd in 2013 naar Europa gehaald door stadsgenoot Inter Milaan. De Nerazzurri leenden de Uruguayaan echter vooral uit: na Bologna en Empoli volgde Genua, dat hem in 2016 definitief overkocht. Twee jaar later keert hij voor 14 miljoen euro terug naar Milaan.

Samu Castillejo, een 23-jarige rechterflankaanvaller, wordt dan weer gehuurd van Villarreal. Milan heeft echter wel een verplichte aankoopoptie van 18 miljoen euro. Castillejo speelde sinds 2015 bij Villarreal, dat hem toen overnam van zijn jeugdclub Malaga.

Met de komst van Laxalt en Castillejo heeft Milan deze zomer nu negen nieuwkomers vastgelegd. Eerder streken Mattia Caldara (Juventus), Gonzalo Higuaín (Juventus), Pepe Reina (Napoli), Alen Halilovic (Hamburg), Ivan Strinic (Sampdoria), Fabio Borini (Sunderland) en Tiémoué Bakayoko (Chelsea) al neer op San Siro.