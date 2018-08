Moeskroen haalt Noë Dussenne terug naar België

Luingne / Mouscron/Moeskroen / Dottignies/Dottenijs / Herseaux - Noë Dussenne begint aan zijn tweede termijn bij Excel Moeskroen. De 26-jarige verdediger, die in het seizoen 2015-2016 al voor de Henegouwers speelde, tekende een contract voor twee seizoenen met optie op een extra seizoen bij de Henegouwers, zo maakte de club vrijdag bekend.

Na passages bij Bergen, Tubeke en Cercle Brugge tekende Dussenne in 2015 bij Moeskroen, waar hij onder Cedomir Janevski en Glen De Boeck een vaste waarde was achterin. Amper een jaar later versierde hij een transfer naar FC Crotone, toen nog in de Serie A. Daar speelde hij weinig, waarop AA Gent hem vorig seizoen op uitleenbasis terug naar België haalde. Nu laat Dussenne Italië dus definitief achter zich.