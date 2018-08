Club Brugge-coach Ivan Leko blikt vooruit op strijd met Antwerp: “Ze spelen een andere stijl dan de onze”

Club Brugge leeft vol zelfvertrouwen toe naar de eerste échte test van het seizoen. Blauw-zwart trekt zondag namelijk naar Antwerp.

“Ik vond hen tot nu toe een positieve verrassing”, stelt Leko. “Antwerp is een fysiek sterke ploeg, met veel power, ervaring, loopvermogen, een solide defensie en een winnaarsmentaliteit gekneed door een goeie trainer. Het is een andere stijl dan de onze, maar er zijn in het voetbal enorm veel manieren om te winnen. Elke manier heeft zijn voordelen en verdient respect, maar ik geloof in de onze. Ik geloof dat die goed genoeg is om te winnen. Ik ben alleszins blij dat er nu een wedstrijd met druk, nervositeit en spanning op het programma staat, dat is mooi voor het voetbal.”

Club liet nog geen enkele punt liggen dit seizoen. “We missen met Mechele, Nakamba, Wesley, Diaby en Limbombe vijf titularissen die er de vorige keer tegen Antwerp wel bij waren. De nieuwe groep liet al mooie dingen zien, maar we zijn zeker nog geen 100 procent. Langs de andere kant geloof ik wel dat we genoeg kwaliteiten hebben om elke wedstrijd in België te winnen, ook zonder die spelers.”

Intussen is de transfermarkt nog steeds geopend. “Op basis van vorig seizoen hebben we al lang ons plan voor deze transferperiode klaar. Ik weet dus wat onze doelstellingen zijn, maar hou me niet bezig met de transfers. Mijn doelstelling is de volgende wedstrijd voorbereiden met de jongens die er zijn. In de tussentijd spreek ik, zoals elke andere coach, op elke persconferentie over transfers. Dat betekent dat geen enkel team klaar is. Maar dat betekent ook dat jongens als Openda, Dennis, Schrijvers, Baiye en Rits nu kansen krijgen om zich te bewijzen en te groeien, door transfers en blessures.”