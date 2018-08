Is China piloten aan het trainen voor een luchtaanval op Amerika? Het Pentagon gelooft van wel

Het Chinese leger is hoogstwaarschijnlijk aan het trainen om Amerikaanse doelwitten in de Stille Oceaan aan te vallen. Hun tactiek bestaat uit “vechten en winnen”. Dat staat in het jaarlijkse rapport van het Pentagon, meldt nieuwswebsite BBC.

In het jaarverslag van het Amerikaanse ministerie van Defensie staat onder meer dat China volop bezig is met het vergroten van de capaciteit om bommen verderweg te sturen. Het land zou haar legermacht ook fors aan het uitbreiden zijn en schuwt daarvoor geen kosten: de defensie-uitgaven worden op 190 miljard dollar geschat (omgerekend zo’n 170 miljard euro). En dat baart het Pentagon grote zorgen.

Foto: AFP

“In de voorbije drie jaar is het PLA (People’s Liberation Army, het Chinese leger, nvdr) in een sneltempo uitgebreid”, klinkt het nog. “Er zijn nieuwe missies en vliegroutes getest, er wordt meer geoefend in de buurt van belangrijke, maritieme regio’s en er wordt hoogstwaarschijnlijk getraind op het aanvallen van Amerikaanse en geallieerde doelwitten.”

“Vechten en winnen”

De waarschuwing in het rapport voor mogelijke aanvallen is slechts één onderdeel van een erg uitgebreide analyse van de militaire en economische ambities van het Aziatische land. Ook de mogelijke tactiek wordt verder uitgelicht. Die zou simpelweg bestaan uit: “vechten en winnen”. Het doel van de hervormingen binnen het Chinese leger, zo stelt het ministerie van Defensie, is om “een mobiele, flexibele en dodelijke legereenheid” te creëren. Naar schatting zou het budget daarvoor in de toekomst nog van 190 miljard naar 240 miljard dollar worden gebracht.

VS maken zich al langer grote zorgen over de groeiende macht van China Foto: Photo News

Amerika bezorgd

De Verenigde Staten maken zich al langer grote zorgen over de groeiende macht van China in de Stille Oceaan, waar Washington nog steeds een grote rol speelt. In juni zei president Trump dat hij de intenties had om een ‘ruimtemacht’ op te richten, een zesde tak binnen het Amerikaanse leger.

Een van de meest spraakmakende gebieden is de Zuid-Chinese Zee, waarvan het grootste deel geclaimd wordt door China en nog heel wat andere landen. De Amerikaanse luchtmacht doorkruist het gebied vaak, puur om aan te tonen dat ze het recht hebben om erdoor te vliegen. Op die manier zouden ze gezien hebben dat het erop lijkt dat China haar militaire macht uitbreidt op verschillende eilanden op zee. Er zouden al verschillende bommenwerpers getest zijn, aldus het rapport.

“Korte oorlog”

Een ander heikel punt is Taiwan. Het wordt door China aanzien als een afgescheiden provincie, maar daar zou wel eens verandering in kunnen komen. Het feit dat Amerika al in 1979 de formele banden heeft verbroken met Taiwan maar al die tijd nauwe politieke en veiligheidsakkoorden behield, speelt Peking al langer parten. Volgens het ministerie van Defensie zou China nu “voorbereidingen treffen om Taiwan en China te verenigen”. Wanneer de VS zouden proberen tussenkomen, “zal China de overwinning proberen behalen door een korte, maar krachtige oorlog te voeren”, wordt daaraan toegevoegd.

China heeft voorlopig nog niet gereageerd op de conclusies in het rapport.