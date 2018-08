Geen Serie A voor Divock Origi, wel een terugkeer naar de Bundesliga en ploegmaat van Rode Duivel?

Waar speelt Divock Origi volgend seizoen? De Belgische aanvaller is overbodig bij Liverpool en werd deze zomer al aan verschillende clubs gelinkt. Volgens La Gazzetta dello Sport gaat Origi eindigen in… de Bundesliga.

De roze Italiaanse sportkrant meldt vrijdag dat Origi door de Reds aangeboden is geweest bij Sampdoria. De club van Dennis Praet heeft de optie om de 23-jarige Belg echter afgewezen. De Blucerchiati hebben namelijk hun zinnen gezet op Simone Zaza van Valencia, al heeft de club daarbij zware concurrentie van Torino. Een alternatief is Mattia Destro van Bologna.

Origi trekt dus niet naar de Serie A, want volgens de Gazzetta ligt de toekomst van de aanvaller in Duitsland. Borussia Dortmund zou op de loer liggen om Origi in huis te halen en te herenigen met Rode Duivel Axel Witsel. Origi speelde vorig seizoen al in de Bundesliga bij Wolfsburg, maar die club lichtte de optie van de aanvaller niet ondanks zes doelpunten.

Liverpool speelde deze zomer nog een vriendschappelijke wedstrijd tegen de Borussen. Origi startte toen in de basis bij de Reds, die met 1-3 verloren.