Geen Belgisch duo op het middenveld: Inter leent Xian Emmers uit aan Italiaanse tweedeklasser

Internazionale leent Xian Emmers voor de rest van het seizoen uit aan Serie B-club Cremonese. Dat maakten de Nerazzurri vrijdag bekend op hun website.

De 19-jarige Limburger kreeg in de voorbereiding geregeld speeltijd van coach Luciano Spalletti, maar moet toch nog een seizoen langer wachten op zijn officieel debuut in de hoofdmacht van Inter. De zoon van Marc Emmers, die recent zijn contract bij Inter nog verlengde tot medio 2022, vond onderdak bij Cremonese, vorig seizoen veertiende in de Serie B.

Inter heeft verder nog twee Belgen onder contract staan. Radja Nainggolan kwam deze zomer over van AS Roma en moet één van de boegbeelden van het elftal worden. Zinho Vanheusden werd door de Milanezen opnieuw verhuurd aan Standard. Inter beëindigde de Serie A vorig seizoen als vierde en is zo zeker van deelname aan de groepsfase van de Champions League, en dat voor het eerst sinds het seizoen 2011-2012.

