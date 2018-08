Schokkende beelden: werd deel van rampbrug in Genua weggekapt om rond woningen te passen?

Omwonenden van de snelwegbrug die afgelopen dinsdag instortte in het Italiaanse Genua beweren dat een stuk van een pijler van de brug werd weggekapt bij de aanleg, om zo rond een appartementsgebouw te kunnen bouwen. “Daardoor is de brug ingestort”, volgens de bewoners.

Omwonenden van de Morandi-brug, die bij de instorting 42 doden maakte, zeggen dat de veiligheidsexperts wisten dat er gevaar dreigde. Uit één van de steunpilaren is een stuk weggekapt, zodat er een flatgebouw onder kon worden gebouwd. Zo blijkt ook uit beelden die vandaag naar buiten kwamen.

(Lees verder onder de foto.)

Foto: AP

De constructie van de Morandi-brug dateert van 1963. Op dat moment stond op dezelfde locatie al een appartementsblok dat daar in 1920 was neergepoot. Omdat dat gebouw er moest blijven staan, vonden de brugbouwers er naar verluidt niets beter op dan stukken uit de pijler te kappen, zodat die rond het gebouw zou passen. Omwonenden beweren nu dat daardoor waterinsijpeling is ontstaan, waardoor de pijler verzwakte en de brug instortte.

(Lees verder onder de foto.)

Foto: AP

Bij de instorting vielen de meeste brokstukken in de onderliggende Polcevera-rivier, maar enkele brokstukken kwamen toch op huizen, straten en bedrijven terecht. Voor zover bekend zou daarbij niemand gewond zijn geraakt. Toch moesten honderden mensen hun huizen verlaten omdat de veiligheid nog steeds niet gegarandeerd is. Volgens de burgemeester van Genua, Marco Bucci, is de kans ook groot dat alle betrokken woningen afgebroken moeten worden.

De Italiaanse regering heeft intussen voor twaalf maanden de noodtoestand uitgeroepen in Genua. De regering besliste ook om 5 miljoen euro noodhulp vrij te maken en een dag van nationale rouw uit te roepen op een datum die nog beslist moet worden.

Families boycotten staatsbegrafenis

Morgen wordt ook een staatsbegrafenis gehouden voor de slachtoffers van de ramp. Die gaat door in een exhibitiecentrum, en zal geleid worden door kardinaal Angelo Bagnasco, de aartsbisschop van Genua, en zal bijgewoond worden door president Sergio Mattarella en eerste minister Giuseppe Conte.

Maar de families van enkele slachtoffers hebben al laten weten dat ze de viering zullen boycotten en hun eigen diensten zullen houden, als teken van protest tegen wat zij nalatigheid noemen die leidde tot de instorting van de brug.

