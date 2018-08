Parket onderzoekt mogelijke aanranding 16-jarig meisje op Pukkelpop

Hasselt - Tijdens het Pukkelpopfestival in Kiewit, bij Hasselt, zouden zich feiten hebben voorgedaan van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Bruno Coppin van het Limburgse parket, afdeling Hasselt, bevestigde vrijdag aan Nieuwsblad.be dat er aangifte is gedaan van de feiten. Een 18-jarige verdachte zou intussen verhoord zijn.

“De feiten zijn donderdagavond gebeurd of in de nacht van donderdag op vrijdag. Het is nog niet duidelijk wat er precies gebeurd is, want het onderzoek zit nog in een beginfase. Ik kan bevestigen dat er een aangifte gedaan is. De verhoren van de betrokkenen moeten nog worden afgenomen”, klinkt het.

De persoon tegen wie aangifte werd gedaan, was voorbije nacht nog niet in staat om verhoord te worden. Intussen is dat wel gebeurd.

Zoals bij andere onderzoeken naar dergelijke feiten wordt het zestienjarige slachtoffer pas later, mogelijk audiovisueel, ondervraagd. De verklaringen van de betrokkenen moeten dan nog worden getoetst aan eventuele getuigenverklaringen. Er zal ook een medisch onderzoek volgen.

Voorlopig is het niet duidelijk was er precies is gebeurd of waar de feiten zich zouden voorgedaan hebben. Het parket verwacht pas in de loop van volgende week meer details te kunnen geven.