Sofie (23) gearresteerd nadat ze varken uit gekantelde vrachtwagen wou redden

Scherpenheuvel-Zichem / Lubbeek - Een 23-jarige vrouw uit Scherpenheuvel is gisterenmiddag aangehouden door de politie nadat ze een varken dat uit een gekantelde vrachtwagen was gevallen, probeerde te verzorgen. Dat meldt Het Laatste Nieuws. “Ik wilde gewoon bij het dier blijven en de dierenarts spreken, meer niet”, zegt Sofie in een Facebookbericht waarin ze de hardhandige actie van de agenten hekelt.

De vrachtwagen die donderdag uit de bocht ging in Lubbeek en daarbij kantelde, had zo’n 200 varkens in de laadklep zitten. Allemaal op weg naar het slachthuis. Een 40-tal dieren kwam door de klap meteen om het leven, anderen zaten geklemd en moesten bevrijd worden, nog een heleboel dieren vluchtten ondertussen weg naar nabijgelegen weien. “Er werd meteen een dierenarts opgetrommeld voor de eerste zorg”, klonk het bij de politie. Maar ook de studente dierengeneeskunde Sofie Weckx was van de partij om te helpen waar ze kon.

Moment van menselijkheid

In een openbaar Facebookbericht doet de 23-jarige dierenvriend haar relaas. Ze wilde naar eigen zeggen “een moment van menselijkheid bieden” aan het jonge varken dat voor haar neus op de grond lag. Dat deed Sofie door voor het dier te gaan zitten, op die manier creëerde ze wat schaduw. “De zon brandde op mijn eigen rug, maar ik kon alleen maar hopen dat de schaduw haar iets deed”, klinkt het. “We gaven haar water, waar ze gretig van dronk en door kalmeerde. Ik vertelde haar dat ik ze zou meenemen.”

Sofie werkt als vrijwilliger bij Forrest & Friends, een opvangcentrum dat zich vooral toelegt op de opvang van dieren uit de vleesindustrie en het herplaatsen van bijvoorbeeld hangbuikzwijntjes. Een plek waar ook het verzwakte varken welkom was. Maar dat was volgens Sofie buiten de politie gerekend.

“Hardhandig opgepakt, uitgespuwd en in cel gegooid”

De dierenarts die ter plaatse was gekomen om de varkens te controleren op verwondingen, zou aan een andere vrijwilliger beloofd hebben met de eigenaars te praten. Daarop vertrok Forrest & Friends met een trailer naar de plek van het ongeval, in de hoop dat ze enkele dieren een betere blek konden bieden. Een maat voor niets, zo bleek achteraf. Eenmaal aangekomen zei de dierenarts meteen dat het niet mocht.

Sofie, die ondertussen een van de varkens kalmeerde, werd aangemaand te vertrekken. Dat deed ze niet. “Ik bleef voor het dier zitten en zei, telkens opnieuw, dat ik de dierenarts wilde spreken. Na nog geen minuut verloor de agente haar geduld”, schrijft ze. Sofie werd naar eigen zeggen “hardhandig opgepakt, uitgespuwd en in de cel gegooid.” Ze werd door twee agenten geboeid en naar de politiewagen gebracht. “Totaal niet nodig want ik verzette me geen seconde. Ik wilde gewoon bij het varken blijven en de dierenarts spreken.”

Ook vrijwilligers van dierenrechtenorganisatie Bite Back waren niet welkom op de plek van het ongeval, vertelt Kristel (31) aan Het Nieuwsblad. “Ik werd uitgekafferd door een agent, die me met een irritant vingertje wilde wegduwen. Uiteindelijk hield zijn overste hem tegen. Een ander politieagent sloeg de gsm uit de handen van een vrijwilliger”. Toen andere vrijwilligers en de vriend van Sofie wilden weten wanneer de jonge vrouw weer zou worden vrijgelaten, lachten de agenten en klonk het dat ze “een grote meid is, die haar plan wel kan trekken”.

Vaarwel Fleur

De studente dierengeneeskunde vertelt aan Het Laatste Nieuws dat de agenten zeiden dat “ze nooit een deftige dierenarts zou worden en dat ze haar mentaliteit maar moest veranderen, want zo niet zou ze nooit een klant vinden”.

Commissaris Paul Mispelters van de Lubbeekse politie reageert aan de krant op de aantijgingen: “Dat moet een moment van frustratie geweest zijn. Onze mensen proberen bijstand te leveren, als er dan iemand in de weg loopt en de hulp belemmert, zeggen die ook wel eens dingen die ze beter niet zouden zeggen.”

“Nadat ze mij naar de cel brachten, hebben ze mijn meisje gedood”, besluit Sofie. “Maar ik heb haar de naam Fleur gegeven, zodat ze niet als een nummertje is gestorven.”

