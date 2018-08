Brand en ontploffing aan tankwagen op oprit van A12 in Willebroek, bewoners moeten ramen gesloten houden

Willebroek - Op de aansluiting van de N16 met A12 in Willebroek is een tankwagen in brand gevlogen. De brandweer vraagt de bewoners ramen en deuren te sluiten en ook automobilisten kunnen hun ramen beter gesloten houden en de ventilatie uitschakelen.

Volgens de brandweer van de zone Rivierenland heeft er ook een ontploffing plaatsgevonden, maar is de situatie intussen onder controle.

De oprit naar de A12 op de N16 is momenteel gesloten door het brandende voertuig, de verkeershinder is groot en zal ook nog even aanhouden. De politiezone Mechelen-Willebroek adviseert om door te rijden naar oprit 7 (nabij de Dendermondsesteenweg), dat kan een alternatieve route vormen.