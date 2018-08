Voor welke dieventrucs moet je echt opletten en welke zijn verzinsels? Wij gingen het na

Tandenstokers tussen de voordeur, krijttekens op de stoep, plakband op de bel, criminelen die bagagelabels lezen op de luchthaven,... Er wordt wel vaker gewaarschuwd voor trucs van inbrekers om te zien of je thuis bent. Maar voor welke trucs moeten we écht op onze hoede zijn en welke trucs zijn verzinsels? Wij gingen het na.

Tandenstokers tussen de deur

Wat is de truc? De inbrekers steken de tandenstokers tussen de voor- of achterdeur van woningen waar ze zouden willen toeslaan. Kort nadien gaan ze terug om na te gaan of de ...