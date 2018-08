Twee derde van de zelfstandigen in België bevestigt dat ze best tevreden zijn over hun werk-privébalans. De factoren die de tevredenheid voeden zijn ten eerste dat ze hun werkuren zelf kunnen regelen en ten tweede dat ze iets doen wat ze graag doen.

Mensen die eerst als loontrekkende aan de slag waren en pas later de stap naar zelfstandigheid zetten, zijn het meest tevreden. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek van sociaal verzekeringsfonds ...