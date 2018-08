Callcenter verkeersboetes overbelast na verzending half miljoen boetes op 10 dagen tijd

Brussel - Het callcenter dat vragen over verkeersboetes behandelt, is overbelast. De medewerkers van de helpdesk, die door bpost uitgebaat wordt, krijgen normaal ongeveer 4.000 telefoons per dag. De laatste weken is dat aantal toegenomen tot meer dan 7.000 oproepen per dag, waardoor de wachttijden tijdelijk oplopen tot 15 à 20 minuten. Dat bevestigt de FOD Justitie. Daardoor kloppen heel wat mensen rechtstreeks bij de politie aan.

De politiezone Balen-Dessel-Mol kaartte op Twitter aan dat heel wat burgers zich met vragen over hun verkeersboetes wenden tot het loket van de lokale politie “door technische problemen bij het extern bedrijf dat instaat voor de verwerking van verkeersboetes”.

650.000 boetes op 10 dagen

Het gaat niet zozeer om technische problemen, maar om een overbelasting van het callcenter, legt Edward Landtsheere van de FOD Justitie uit. Dat is een gevolg van een grote zending eerder deze maand. “Begin augustus heeft er een heel grote zending van verkeersboetes plaatsgevonden. Tussen 1 augustus en 10 augustus zijn ongeveer 650.000 boetes uitgestuurd op een week tijd, normaal is dat meer gespreid.”

“Om piekmomenten binnen het callcenter beter aan te kunnen, werden 21 bijkomende medewerkers aangeworven en zullen er volgende week maandag 5 nieuwe medewerkers starten met een opleiding. De zending van verkeersboetes zal in de toekomst beter gespreid zijn zodat piekmomenten kunnen vermeden worden”, zegt Landtsheere.

Geautomatiseerd systeem

Sinds begin dit jaar is het systeem om verkeersboetes te innen volledig geautomatiseerd. In het begin kampte het nieuwe systeem met kinderziektes waardoor duizenden mensen hun boetes te laat in de bus kregen, maar dat probleem is intussen opgelost, klinkt het bij de FOD Justitie.

Het callcenter is bereikbaar op +32 (0)2 278 55 60. Ook op de website www.verkeersboetes.be kunnen burgers terecht met hun vragen.