Vilvoorde / Grimbergen / Beerse -

Cafés Eldorado in Humbeek, Luminor in Vilvoorde en De Hoorn in Alsemberg krijgen een voorlopige bescherming als monument. “De cafés schetsen een beeld van de bouwgeschiedenis van burgerlijke cafés in Vlaanderen”, zegt Vlaams minister-president Geert Bourgeois.