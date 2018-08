Carol was haar slang vier weken kwijt, tot hij plots opdook in Leuvense winkelstraat: “Ik was doodongerust”

Leuven - Paniek in de Diestsestraat in Leuven in de nacht van donderdag op vrijdag, nadat een passant er een slang zag kruipen. Politie en brandweer kwamen ter plaatse, maar konden niet meer doen dan het dier vastzetten in een kelder. Pas vrijdagvoormiddag werd hij gevangen door de eigenares. Het dier was al vier weken op de dool. Haar huisbaas dreigt er nu mee om haar op straat te zetten.

Toen de brandweer rond 4 uur aankwam zagen ze de slang van zo’n 1,2 meter nog net in het keldergat van een winkel verdwijnen. Een buurtbewoner wist dat er al enkele weken een slang vermist was bij zijn bovenburen. Maar omdat die niet meteen gecontacteerd kon worden, dichtte de brandweer het keldergat af met een zandzak zodat de slang niet opnieuw voor paniek zou zorgen in de winkelwandelstraat. Het ging om een korenslangetje, een kleine soort die heel populair is voor beginnende terrariumhouders. Korenslangen leven van knaagdieren zoals muizen, dus het dier was ook helemaal niet gevaarlijk.

Heel wat passanten en ook de uitbaters van de winkel waar de slang in de kelder was gekropen, voelden zich toch niet helemaal op hun gemak vrijdagochtend. In de voormiddag kon baasje Carol uiteindelijk haar slang komen redden. “Ik ben dolblij hem terug te zien”, zei ze. “Ik woon bij mijn moeder, maar daar mogen we geen huisdieren houden. Daarom woont de slang bij mijn vriendin Alana. Onze slang was bijna vier weken geleden ontsnapt uit haar appartement, en ik was echt doodongerust. Mijn slang is ook nog eens bijzonder tam. Paniek was dus echt nergens voor nodig.”

Ontsnapt tijdens hittegolf

“Ik heb hem al twee jaar, en het is echt een lief beest. Maar een paar weken geleden kon hij ontsnappen”, vertelt Carol verder. “Normaal kan hij helemaal niet uit zijn terrarium. Misschien is hij door de hittegolf wat in paniek geraakt en heeft hij zich toen toch door een heel klein gaatje weten te wurmen. Nochtans hebben we er alles aan gedaan om zijn bak koel te houden, hoe moeilijk dat ook was.”

De eerste weken na de verdwijning van de slang, hoorde Carol nog geritsel in het appartement. Mogelijk zat het dier dus lange tijd nog gewoon binnen. Ze liet daarom ook het water nog gewoon op de grond naast het terrarium staan. “De kans is groot dat hij nu pas écht naar buiten was getrokken”, aldus Carol.

Het incident krijgt intussen wel een wrange nasmaak. Want de huisbazin van Carols vriendin is ook op de hoogte van de ontsnapping en kon daar niet mee lachen. “Hij wist dat we de slang hadden en gaf daar ook toestemming voor. Maar nu de slang één keer ontsnapt is, maakt hij zich blijkbaar zorgen. Hij mailde ons dat hij naar de vrederechter zou stappen om ons uit het huis te zetten, zolang we de slang hebben. We wonen hier nochtans graag, en alle andere bewoners van het appartementsgebouw wisten dat we een slang hadden en vonden dat oké.”