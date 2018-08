Belgisch toptalent kiest definitief voor Braziliaanse nationale ploeg: “Een droom wordt werkelijkheid”

De Braziliaanse bondscoach Tite heeft vrijdag zijn selectie bekendgemaakt voor een late zomertour van de Seleçao in de Verenigde Staten. Tite had in zijn kern voor het eerst een plaats voor Andreas Pereira, de Braziliaanse Belg van Manchester United.

De 22-jarige Pereira werd in Duffel geboren en speelde in zijn jeugd geregeld voor de Belgische jeugdelftallen. In 2014 liet hij echter weten liever te spelen voor Brazilië, het land van zijn vader Marcos Pereira, ex-profvoetballer bij onder meer STVV, KV Mechelen en Antwerp. Pereira speelde vervolgens in 2015 mee met de jonge Seleçao op het WK U20 in Nieuw-Zeeland en haalde er de finale die verloren werd van Servië (2-1 nv).

“Een eer die ik niet kan meten, een vreugde die mijn hart doet ontploffen, een droom die vandaag wordt gerealiseerd! Bedankt, mijn God. Braziliaans met trots en met liefde!”, laat Pereira er geen twijfel over bestaan op Instagram (zie onderaan).

In clubverband speelt Andreas Pereira al sinds 2011 voor Manchester United. Hij maakte er in augustus 2014 zijn debuut in het eerste elftal, maar kwam tot dusver - onder meer door uitleenbeurten aan Granada (2016-2017) en Valencia (2017-2018) - nog maar tot veertien officiële duels in de hoofdmacht van de Mancunians. In de voorbereiding op dit seizoen kon hij coach José Mourinho overtuigen. Hij kreeg veel speelgelegenheid in de voorbereiding, werd niet uitgeleend en stond in de openingsmatch van het seizoen, vorige week tegen Leicester, meteen 90 minuten tussen de lijnen.

De Seleçao oefent in september tegen de Verenigde Staten (8 september) en El Salvador (11 september). Zolang Pereira echter niet in actie komt in officiële wedstrijden (niet-vriendschappelijke duels) van de Seleçao, zou hij nog mogen wisselen van nationaal team.