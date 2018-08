Motorrijders plotseling niet meer welkom op evenement: “Al ons werk was voor niks”

Overijse / Heusden-Zolder - De Speedwayclub Helzold uit Heusden-Zolder is dit jaar niet meer welkom op de Druivenfeesten in Overijse. Het schepencollege heeft de toelating voor een promostand van de motoren last minute ingetrokken. “Dit hoort gewoon niet bij de Druivenfeesten”, klinkt het. De Speedwayclub reageert verbolgen.

Solange Tastenoye en Johan Hermans van Speedwayclub Helzold waren in de wolken toen ze hoorden dat hun deelname aan de Druivenfeesten was goedgekeurd. De speedwayclub had toestemming verkregen voor een ...