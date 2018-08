Zware hinder verwacht op E40 in Bertem en Heverlee

Vanaf vrijdag 24 augustus zal het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) stukken van het betonnen wegdek op de E40 in Bertem en Heverlee herstellen. In de richting van Luik duren de werken tot en met maandagochtend 27 augustus om 6 uur en in de richting van Brussel tot maandagochtend 3 september om 6 uur.

Ondanks de vakantieperiode verwacht het Vlaams Verkeerscentrum ernstige hinder en raadt het de automobilisten aan om alternatieven te zoeken voor verplaatsingen tussen Luik en Brussel en tussen Lummen en Leuven.

In de richting van Brussel wordt er gewerkt aan de E40 en de verbinding met de E314. Daardoor beschikt zowel het verkeer dat vanuit Luik komt via de E40, als dat vanuit Lummen komt via de E314 in beide gevallen over één rijstrook in plaats van twee. De werken aan deze verbinding duren langer, tot 3 september, omdat een groter stuk wegdek hersteld wordt.

In de richting van Luik, waar met de spitstrook bij normaal vier rijstroken zijn, moeten de bestuurders ook over één rijstrook.

Het Vlaams Verkeerscentrum verwacht heel ernstige hinder en lange files op momenten waarop er normaal gezien geen verkeershinder is op deze as.

“De mensen doen er goed aan de E40 en de E314 zo weinig mogelijk te gebruiken in die periode. Zoek alternatieven en raadpleeg de verkeersinformatie op www.verkeerscentrum.be en via de radio als je toch via de E40 of de E314 moet rijden”, verklaart het Vlaams Verkeerscentrum.