Opnieuw 18 transmigranten opgepakt in Zeebrugge

Brugge - Bij een gerichte politieactie in Zeebrugge zijn dinsdag opnieuw 18 mensen zonder papieren aangetroffen. Dat meldt de lokale politie van Brugge. Het ging vooral om transmigranten van Noord-Afrikaanse origine.

Heel wat illegale vluchtelingen hopen via de haven van Zeebrugge in het Verenigd Koninkrijk te geraken. Daardoor hangen vooral in de buurt van de Sint-Donaaskerk vaak transmigranten rond. De Brugse politie deed daarom opnieuw een gerichte controle in de ruime omgeving van de Strandwijk en de Kustlaan in Zeebrugge. Tijdens de actie werd gezocht naar mensen zonder papieren en hun geïmproviseerde verblijfplaatsen. In totaal werden dinsdag 18 mensen zonder papieren bestuurlijk aangehouden.

In de marge van de actie werden ook aan het station van Brugge twee illegale transmigranten aangetroffen. Ten slotte werden vrijdagochtend in Zeebrugge zeven mensen ontdekt in een trailer. De vluchtelingen probeerden op die manier tot in het Verenigd Koninkrijk te geraken. Ook zij werden bestuurlijk van hun vrijheid beroofd.