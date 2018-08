Een helikopter van de Duitse politie heeft vrijdag een oliespoor van meer dan 50 kilometer lang ontdekt in de Noordzee, ten westen van het eiland Helgoland. Het is nog niet duidelijk waar de olie vandaan komt.

Het oliespoor is ongeveer 300 meter breed. Er werden verschillende schepen naar het gebied gestuurd om de olie op te ruimen. Een eerste schip is al ter plaatse. Helgoland ligt in het noorden van Duitsland, bijna ter hoogte van Denemarken.