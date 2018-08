Zeven gewonden bij ongeval met politiewagen in hartje Brussel, twee agenten moeten uit wagen bevrijd worden

Brussel - Bij een spectaculaire crash in hartje Brussel waarbij een voertuig van de federale politie betrokken was, zijn vrijdagavond liefst zeven gewonden gevallen. Niemand verkeert in levensgevaar.

Het ongeval, tussen de politiewagen en een personenwagen, deed zich iets voor zessen voor op het kruispunt van de Wetstraat met de Koningsstraat en de Koloniënstraat in Brussel, vlakbij het Warandepark. Hoe de twee wagens precies tegen elkaar knalden, is nog niet uitgemaakt. Het is voorlopig ook nog niet duidelijk of de politiewagen met sirenes en zwaailichten reed.

In de personenwagen zat een gezin met twee kinderen. Zij moesten alle vier naar het ziekenhuis worden overgebracht ter controle. De drie inzittenden van de politiewagen kwamen er iets minder goed van af. Daar moest de brandweer tussenbeide komen om het dak van de wagen te halen om zo de inzittenden te bevrijden. “Twee personen moesten bevrijd worden uit hun wagen”, bevestigt Walter Derieuw, woordvoerder van de Brusselse brandweer.

Het was vooral de bestuurder die gekneld zat en ontzet moest worden. Hij liep iets zwaardere verwondingen op, maar zou volgens de politie niet in levensgevaar verkeren. Zijn twee collega’s liepen lichte verwondingen op.

Het ongeval kon op heel wat bekijks rekenen. Om nieuwsgierige blikken af te wenden plaatsten de voertuigen van de hulpdiensten zich rond de plaats van het ongeval. Het duurde er wel lange tijd vooraleer de vaststellingen gebeurd waren en het verkeer opnieuw langs het kruispunt mocht. Ook het busverkeer werd er omgeleid.