Preud’homme gooit Cavanda uit selectie na wanprestatie tegen Ajax: “Er is discipline nodig”

Glain / Liège / Rocourt / Bressoux / Jupille-sur-Meuse / Wandre / Grivegnée / Angleur / Chênée - Standard-coach Michel Preud’homme heeft na de uitschakeling in de derde voorronde van de Champions League van afgelopen dinsdag tegen Ajax een opvallende naam uit zijn selectie gelaten voor de verplaatsing van de Rouches zaterdag (18u00) naar Lokeren. Rechtsachter Luis Pedro Cavanda, die in Amsterdam een bijzonder matige partij speelde, hoeft niet mee te spelen tegen de Waaslanders.

Preud’homme gaf in de persconferentie een dag voor de wedstrijd tekst en uitleg bij de situatie. “Ons uitgangspunt is simpel. We willen een bepaald spel spelen en daarvoor is discipline nodig, op en naast veld. We leggen het de spelers een eerste keer uit, een tweede keer, een derde keer en een vierde keer. We proberen ze te overtuigen. Vervolgens kijken we welke spelers capabel zijn om het uit te voeren. Indien we dan een talent, dat misschien wel boven de rest uitsteekt, moeten passeren, zullen we dat doen. We wijken niet van onze lijn af.”

De 27-jarige Cavanda, een jeugdproduct van Standard, werd afgelopen zomer door de Rouches definitief overgenomen van Galatasaray. Vorig seizoen speelde hij ook al in Luik, op huurbasis. Hij startte tot dusver in alle zes de officiële duels die de Rouches dit seizoen afwerkten. In de terugwedstrijd van de derde voorronde van de Champions League, dinsdag in Ajax, werd hij na een tegenvallende prestatie even voorbij het uur gewisseld.

Standard begon de Jupiler Pro League met een 5/9. Na de uitschakeling in de Champions League komen de Rouches terecht in het vangnet van de poulefase van de Europa League.