Belg roept plots “We gaan jullie allemaal vermoorden!” in rij voor vlucht naar Antwerpen

De passagiers op een Tui-vlucht naar Antwerpen hebben gisteren een angstaanjagende situatie beleefd: een Belgische man die mee stond aan te schuiven om op te stappen, riep plots allerlei bedreigingen. De man is aangehouden.

Donderdagavond omstreeks 19.30 uur schoven passagiers op de luchthaven van het Zuid-Franse Hyères (nabij Toulon) aan om op een vlucht van Tui naar Antwerpen te stappen. In de rij aanschuivende mensen begon een man volgens getuigen plots te roepen: “We gaan jullie allemaal vermoorden, jullie Fransen! Allahu akbar!”

De politie werd meteen ter plaatse geroepen: die ontruimde de terminal, zodat alle geplande vluchten gedurende meerdere uren uitgesteld moesten worden. Daarna werd de terminal twee uur lang grondig onderzocht, maar de zoekactie leverde niets op.

De man in kwestie werd gearresteerd, maar hult zich voorlopig in stilte. Hij wilde tegen de onderzoekers enkel kwijt dat het wachten hem op de zenuwen werkte. Het zou gaan om een Belg van 40. Het parket van Toulon onderzoekt de zaak. Het is niet duidelijk of de man ook echt terroristische motieven had, maar hij blijft alvast in hechtenis.