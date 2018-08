Beelden van dinerende minister zorgen voor polemiek in Italië: “Een slag in het gezicht van de slachtoffers”

Matteo Salvini geniet van een maaltijd in het gezelschap van Lega-sympathisanten, enkele uren na de brugramp in Genua Foto: if

Foto’s van de minister van Binnenlandse Zaken leiden momenteel tot heel wat polemiek in Italië: op de beelden is te zien hoe Matteo Salvini schijnbaar geniet van een copieuze maaltijd, enkele uren na de ramp met de ingestorte brug in Genua. De oppositie en in groeiende mate ook de publieke opinie verwijten Salvini nu zijn onverschilligheid tijdens een ramp die al zeker 42 mensen het leven kostte.

De beelden van Salvini circuleren al enkele dagen op sociale media, maar werden vrijdag opgepikt door de Italiaanse media. Op één beeld is te zien hoe een glimlachende Salvini - in het gezelschap van leden van zijn extreemrechtse partij Lega - zichtbaar geniet van een copieuze maaltijd. Op een andere foto is te zien hoe Salvini een taart met het opschrift “Het team wint”.krijgt. Onder de foto’s van zijn fans staan onderschriften als “Heerlijke augustusavond met de minister”.

Questo è quello che faceva, ieri sera, il ministro dell'interno #Salvini.

Era in Sicilia a banchettare, mentre a #Genova ancora si scavava tra le macerie.#Genovaponte #Lega pic.twitter.com/IUgONIbCrA — Anna Rita Leonardi (@AnnaLeonardi1) 15 augustus 2018

Genova, nella notte della tragedia Salvini festeggia coi leghisti di Messina. Orfini (Pd): "Schiaffo al dolore del nostro Paese" [news aggiornata alle 14:57] https://t.co/bhyWc387xc — la Repubblica (@repubblica) 17 augustus 2018

Video: La Republicca

Op hetzelfde moment waren de hulpdiensten, waarvoor Salvini als minister van Binnenlandse Zaken verantwoordelijk is, massaal aan het werk in Genua om overlevenden te zoeken na de instorting van de Morandi-brug. Premier Giuseppe Conte kwam ook dezelfde avond nog ter plaatse om de overlevenden van de ramp, de families van de slachtoffers en de hulpdiensten een hart onder de riem te steken.

Verkiezingsoverwinning vieren

Salvini bleef echter de hele avond op een etentje in het Siciliaanse Messina om de verkiezingsoverwinning uit maart te vieren. Hoewel het natuurlijk is toegestaan om te eten, weerklinkt de kritiek op de minister toch steeds luider. Zijn critici verwijten Salvini zijn gebrek aan empathie en zijn schijnbare onverschilligheid tegenover de dodelijke slachtoffers. De beelden vallen met name slecht bij de Italiaanse publieke opinie, aangevuurd door de linkse oppositie, die verontwaardigd is over het politieke spelletje dat in de dagen na de ramp gespeeld werd over de verantwoordelijkheid voor de instorting. Op sociale media reageerden al duizenden Italianen dan ook verontwaardigd op de beelden van een glimlachende Salvini.

“Burgers die belast worden met een publieke functie moeten die plicht met discipline en eer vervullen, staat te lezen in de Italiaanse grondwet. Deze beelden van een vierende Salvini tijdens de dramatische gebeurtenissen in Genua zijn een klap in het gezicht van ons lijdende land, en het tegendeel van dat edele principe”, reageerde Maurizio Martina, voorzitter van de Partito Democratico.

“Een minister van Binnenlandse Zaken die tijdens de cruciale uren in Genua een feestje met zijn partijvriendjes verkiest boven zijn plicht zou moeten opstappen”, eist zijn collega Michele Anzaldi het ontslag van Salvini.

Salvini kwam een dag na de ramp ter plaatse in Genua Foto: AFP

Salvini: “Heb alles vanuit Rome gevolgd”

Salvini liet in een reactie weten dat hij de reddingswerken steeds vanuit Rome had gevolgd. “Sommige jakhalzen van links vallen me nu aan omdat ik ’s avonds, in het kader van een etentje, 300 mensen (burgemeesters, voorzitters van sociale verenigingen, politieagenten en gewone burgers) durfde te ontmoeten op Sicilië. Daarna vertrok ik naar Rome, waar ik de eerste was om bij de nationale brandweerbrigade de reddingsoperaties in Genua te volgen. Aan de parlementsleden van de Partito Democratico, die best weten waar ik gedurende die twee dagen ben geweest, vraag ik in naam van de Italianen rekenschap over waar zij de laatste jaren (waarin de Partito Democratico aan de macht was, nvdr.) zijn geweest.”

Salvini kwam een dag na de ramp ter plaatse in Genua, en sprak daar toen ook harde taal. “Ik ben al honderden keren over die brug gereden, en ik zal er alles aan doen om de namen van de verantwoordelijken boven te krijgen. Het is onaanvaardbaar om zo te sterven in Italië. Wij zullen er alles aan doen om de verantwoordelijkheid voor deze onmenselijke ramp uit te klaren,” klonk het toen.