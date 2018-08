Nederlandse minister noemt België “onleefbaar land”

De Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok heeft België in een besloten toespraak ‘een onleefbaar land’ genoemd. Blok laatweten de uitspraak te betreuren en zijn woorden terug te nemen.

Blok deed de uitspraken vorige maand tijdens een besloten lezing in Den Haag voor Nederlanders die werkzaam zijn bij internationale organisaties. Tijdens die spreekbeurt ging de Nederlandse minister in op de multiculturele samenleving, migratie, xenofobie en de opkomst van populistische partijen, zoals de Partij voor de Vrijheid (PVV) van Geert Wilders.

‘De grootste partij van Zwitserland is al jarenlang een soort PVV, alleen heet hij daar anders’, zo sprak Blok tijdens de bijeenkomst. ‘Dat zijn partijen waarvan ik het denkbeeld niet deel, maar het is niet zo dat Zwitserland (door de opkomst van het populisme) een onleefbaar land is geworden. Of België, althans niet meer onleefbaar dan het daarvoor al was."

Blok laat via een woordvoerder verstaan die uitspraak te betreuren. "Ik heb bewoordingen gebruikt die ongelukkig en onzorgvuldig waren. Het spijt mij, en ik neem die woorden dan ook terug", klinkt het. "Ik vind dat ik die uitspraken niet had moeten doen, zeker niet in mijn rol als minister van Buitenlandse Zaken."

Al wekenlang onder vuur

De Nederlandse bewindsman ligt al wekenlang onder vuur door een reeks van controversiële uitspraken die hij deed tijdens een lezing in juli. Al was die bijeenkomst besloten, Blok werd wel gefilmd. Die opnames kwamen een week later in handen van Nederlandse media.

Daarin was te horen dat Blok onder meer had gezegd dat hij "geen enkel multicultureel land ter wereld kent waar mensen vreedzaam met elkaar leven", zette hij de voormalige Nederlandse kolonie Suriname weg als een "failed state, ten onder gegaan aan de etnische opdeling" en zei hij dat "gekleurde mensen in Oost-Europa geen leven hebben". Hij stelde verder dat het "waarschijnlijk genetisch is bepaald dat mensen niet kunnen omgaan met onbekenden".

Politieke reddingspoging

In een poging zijn politiek hachje te redden, stuurde Blok gisteren schriftelijke excuses naar de Tweede Kamer, het parlement van Nederland. Hij maakte ook een letterlijke transcriptie van zijn lezing openbaar. Uit die transcriptie blijkt nu echter dat hij nog veel meer controversiële uitspraken deed, waaronder dus zijn opmerking over België.

Blok zegt aan De Standaard verder dat hij intussen contact heeft gezocht met de landen die zich gekwetst kunnen voelen door zijn uitspraken. Met de Belgische regering was hierover nog geen contact, maar dat blijkt ook niet nodig. Een woordvoerder van Didier Reynders (MR), minister van Buitenlandse Zaken, laat weten dat voor hen de kous af is met de excuses van de Nederlandse minister.

De Nederlandse premier Mark Rutte zei vrijdagochtend dat hij geen redenen ziet om Blok de laan uit te sturen. Volgens Rutte heeft Blok zijn uitspraken teruggenomen en kan hij daardoor "prima doorfunctioneren".