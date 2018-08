Gebouw ingestort in Nigeria: vrees voor meerdere slachtoffers

In de Nigeriaanse hoofdstad Abuja is vrijdag een halfafgewerkt gebouw van meerdere verdiepingen ingestort. Er wordt gevreesd voor slachtoffers.

Het gebouw was nog in opbouw, maar op de gelijkvloerse verdieping waren er al winkels. Reddingswerkers haastten zich ter plaatse. Het is nog niet duidelijk of er slachtoffers zijn gevallen en hoeveel.

In Nigeria zijn instortingen niet ongewoon, omdat er wel eens een loopje wordt genomen met de bouwvoorschriften. In september 2014 kwamen 116 mensen om toen in Lagos (zuidwesten) een gebouw van zes verdiepingen ineenklapte. In december 2016 stierven zeker 60 mensen toen het dak van een kerk naar beneden kwam in Uyo, in het oosten van het land.

Foto: AFP

