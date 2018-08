Headliner Blondie mag thuisblijven na misverstandje met festivalorganisator

Kluisbergen - Het W-Fest heeft op 15 augustus zijn affiche voor 2019 al vrijgegeven, top of the bill is Blondie. Of was Blondie, want die reageerde onmiddellijk op social media dat ze niet komt. “We hebben een overeenkomst” zegt de organisator. “Maar ze moet nu niet meer komen, we zoeken wel iemand anders.”

‘Check it out... this unscrupulous promoter is falsely advertising that Blondie is on the bill for W Festival. This is 100% untrue. We will not be at this festival.’ Dit plaatste Blondie op haar Facebookpagina nadat de affiche van het W-Fest 2019 bekendgemaakt was. De organisatie haastte zich door te zeggen dat ze een akkoord hebben van hun booker en dat ze zullen uitzoeken wat er misgelopen is. Organisator Erik De Ridder heeft dit ondertussen gedaan en legt uit: “We hebben Blondie aangekondigd als een van de headliners van W-Fest 2019. Deze aankondiging is gebaseerd op de bevestiging die we hebben ontvangen op 12 juni van International Entertainment Agency.

We werken met hen samen voor nog andere artiesten. Blijkbaar hadden ze geen recht om deze boeking te regelen. W-Fest wil duidelijk maken dat we geen reclame maken voor een artiest zonder een schriftelijke bevestiging van een boeking en we zijn hier misleid. Eigenlijk komt het er op neer dat het Amerikaanse boekingskantoor van Blondie een commissie misloopt want als we die betalen kan het wel. We vinden het ongepast dat Blondie alles op haar Facebook plaatste, zelfs zonder ons eerst te contacteren om te vragen hoe het in elkaar zit. Dat is op zijn minst niet netjes te noemen. Daarom zullen we het vrijgekomen budget, en dat is echt waar een serieus bedrag, gebruiken voor een andere headliner. De mensen die reeds tickets kochten voor 2019 mogen ze inruilen nu ze weten dat Blondie niet zal komen, maar niemand heeft dit al gedaan. Wij zijn een serieuze organisatie, we gaan echt geen artiesten aankondigen als we vooraf weten dat er problemen gaan van komen.”

Zaterdag gaat het festival zijn derde dag in. Dan komen onder andere Paul Young en Heaven 17 langs. Zondag sluiten Marc Almond, D:uel en Vive La Fête af.