Het heeft vrijdagavond niet veel gescheeld of Adrien Trebel had al voor het Doelpunt van het Jaar gezorgd in de Jupiler Pro League. Na 28 minuten in de match tegen Moeskroen kreeg de Fransman van Anderlecht een geniale ingeving. Trebel zag Werner ver uit zijn goal staan en probeerde bezoekende doelman vanop zijn eigen helft te verrassen. De geniale boogbal van de paars-witte draaischijf strandde echter op de bovenkant van de dwarsligger.