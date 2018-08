“Moslimterroristen zitten hun straf tot laatste dag uit om niet te moeten deradicaliseren”

Sommige terroristen zitten liever hun celstraf tot de allerlaatste dag uit, dan dat ze een procedure opstarten om vervroegd vrij te komen. Want in dat geval moeten ze meewerken aan hun eigen deradicalisering. Dat zegt Yasmine Kherbache (SP.A), die een resolutie indient om de budgetten voor de begeleiding en deradicalisering van gevangenen te verdrievoudigen.

Het is een fenomeen dat in gevangenissen al bekend was bij seksueel delinquenten: een deel van hen zit liever de straf helemaal uit dan in therapie te gaan. Maar ook experts in radicalisering zien het nu dus opduiken, ook al geldt het zeker niet voor alle geradicaliseerde gedetineerden. “Zij die het minst open staan voor begeleiding, hebben het vaak het meest nodig”, zegt Jessika Soors, die als deradicaliseringsambtenaar enkele gedetineerden uit Vilvoorde opvolgt. “Toewerken naar het punt waarop iemand zich openstelt voor begeleiding, is vaak al een proces op zich. Dat punt bereiken is vaak een eerste, noodzakelijke stap.”

Yasmine Kherbache (SP.A) volgt de problematiek op als Vlaams Parlementslid in de commissie voor de bestrijding van gewelddadige radicalisering. “Als ze ervoor kiezen om vroeger voorwaardelijk vrij te kunnen komen, moeten ze zich aan de voorwaarden houden die een strafuitvoeringsrechtbank (SURB) hen oplegt”, zegt ze. “Dan zouden ze ook moeten meewerken aan hun deradicalisering. En dat willen ze dus niet. Zo overtuigd zijn ze van hun eigen grote gelijk.”

”Ondermaats aanbod”

Dit jaar moeten 28 gevangenen met een radicaal profiel uit de gevangenis vertrekken. Hoeveel er hun straf volledig uitzaten, is niet duidelijk. “Niet allemaal kiezen ze ervoor om hun straf tot de laatste dag uit te zitten”, nuanceert het Gevangeniswezen. “Het zijn de personen met een korte straf, of zij die al dicht bij het einde van hun straf zitten, die hiervoor kiezen. Ze komen bovendien niet zomaar vrij. De veiligheidsdiensten worden ingelicht, zodat ze langs die weg opgevolgd kunnen worden.”

Kherbache heeft nu een resolutie ingediend, om het budget voor de psychologische begeleiding van gedetineerden in Vlaamse en Brusselse gevangenissen te verdrievoudigen: van 1 miljoen naar 3,3 miljoen euro. De twee extra deradicaliseringsconsulenten die Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) aankondigde aan te werven, vindt ze te weinig. “Het aanbod is ondermaats. We zitten mijlenver van een specifiek aanbod op maat”, zegt Kherbache.

SP.A wil bovendien dat rechters bij elke veroordeling van een terrorist terbeschikkingstelling kunnen opleggen. In dat geval zou de SURB bij het einde van een straf een gedetineerde kunnen evalueren en extra voorwaarden opleggen. Nu kan dat enkel bij wie een terroristische moord pleegde.

Binnen Justitie wijst men erop dat er andere mechanismen zijn waardoor veroordeelde terroristen opgevolgd worden, zoals toezicht door de politie en inlichtingendiensten, en lokale taskforces.