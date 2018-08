Weyts lanceert campagne om fietsers te waarschuwen voor... fietsers

Door de snelle speed pedelecs is het extra uitkijken op het fietspad. Foto: BELGAIMAGE

Vlaams mobiliteitsminister Ben Weyts (N-VA) lanceert een sensibiliseringscampagne om fietsers te waarschuwen. Niet voor auto’s of vrachtwagens, maar voor andere fietsers. Want onder meer door de komst van snelle elektrische fietsen is het fietspad de laatste jaren een pak drukker geworden.

“Op een fietspad vind je vandaag gewone fietsers, mensen op een snelle koersfiets, elektrische fietsen en de nog snellere speed pedelecs, maar ook brede bakfietsen tot zware transportfietsen”, zegt Wies Callens van de Fietsersbond. Roger Oeyen, expert elektrische fietsen bij ouderenorganisatie Okra, beaamt. “Vermits die allemaal met een andere snelheid rijden, is het voor fietsers echt wel zaak geworden om op het fietspad bijzonder goed uit te kijken.” De toegenomen drukte heeft impact op de veiligheid: de afgelopen twee jaar is het aantal ongevallen met elektrische fietsen verdubbeld.

Niet alleen fietsers hebben het vaak moeilijk om de snelheid van andere tweewielers in te schatten. “Dat geldt ook voor automobilisten die een fietspad kruisen”, zegt Oeyen. “Vandaag redeneren veel chauffeurs bij het zien van een oudere fietser dat ze nog overschot van tijd hebben om af te slaan. Tot blijkt dat die oudere fietser met een snelle, elektrische fiets rijdt en veel sneller het kruispunt bereikt dan de chauffeur inschatte.”

Hoffelijkheid, graag

Om zulke misverstanden tegen te gaan, komt er in samenwerking met het Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid een sensibiliseringscampagne, zo laat minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) aan Vlaams Parlementslid Mathias De Clercq (Open VLD) weten. De campagne moet enerzijds eigenaars van snelle, elektrische fietsen – zogenaamde speed pedelecs die tot 45 km per uur gaan – erop wijzen dat ze op bepaalde plaatsen niet sneller mogen dan 30 km per uur, bijvoorbeeld op jaagpaden. Daarnaast vraagt ze ook hoffelijkheid ten aanzien van andere fietsers, “bijvoorbeeld door hun snelheid aan te passen wanneer het erg druk is”.

De campagne zal ook gericht zijn naar voetgangers. “Zij moeten beseffen dat het fietspad waarlangs ze wandelen ook kan worden gebruikt door snelle fietsers.”

De Fietsersbond juicht elke campagne toe die de veiligheid van fietsers verhoogt. “Maar voor ons moet er daarnaast ook blijvend in betere én bredere fietspaden worden geïnvesteerd om het stijgende fietsgebruik te kunnen opvangen”, zegt Wies Callens.