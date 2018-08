Vranjes pakt rode kaart na schandalige tackle in slotfase: “Die gestes moeten eruit”

Ognjen Vranjes zorgde vrijdagavond voor een zwart randje rond de voor het overige puike 2-0-zege van Anderlecht tegen Moeskroen. De potige Bosniër werd tien minuten voor tijd na een zware tackle met twee voeten vooruit met rood naar de kant gestuurd.

“Zijn schorsing zal niet meer dan logisch zijn”, aldus Hein Vanhaezebrouck. “Jammer, want Vranjes bewees dat hij een van de beste verdedigers in België kan worden. Maar die gestes moeten eruit. Dat is onze taak.”

Simpel wordt dat niet. Vranjes pakte in 202 profmatchen liefst 73 keer geel en 8 keer rood. “Hij houdt van duels, maar op bepaalde momenten verliest Ognjen de controle over zichzelf. Het was dan nog op de middellijn, aan de zijkant en bij een 2-0-voorsprong. Hij moet dat gewoon niet doen. Het wordt een goeie zaak voor iedereen als hij daarmee stopt.”

De situatie was extra pijnlijk omdat Vanhaezebrouck voor de match nog op het voetbalprogramma Extra Time had gevuurd. Zij hadden vijf stevige, maar correcte tackles van Vranjes tegen Charleroi getoond. Hein vond dat ze daarmee de publieke opinie bespeelden en de Bosniër afschilderden als een agressieveling. “Ach, het is vervelend dat we zo’n belangrijke speler als Vranjes zullen moeten missen tegen Club Brugge. Hoe we het oplossen? We zien wel.”

Ook Pierrot had rood verdiend

Al had Moeskroen op dat moment ook al met zijn tienen moeten staan. In de 68e minuut maaide Frantzdy Pierrot ter hoogte van de cornervlag Bornauw neer. Een drieste en een overbodige overtreding, die hem slechts een gele kaart opleverde. De Haïtiaan had gerust ook met rood van het veld kunnen gestuurd worden.

