Met Meyrem Almaci op vakantie in Heist: “In Knokke kom ik te veel mensen tegen die ik in de Wetstraat al elke dag zie”

Antwerpen - Nog één keer genieten, het hoofd leegmaken en energie tanken. En daarna begint één langerekte ­verkiezingscampagne. Eerst richting de gemeenteraadsverkiezingen in oktober, meteen daarna voor de Vlaamse, federale en Europese verkiezingen in mei 2019. En mogelijk wacht onze toppolitici daarna een nóg langere onderhandelingsperiode. Voldoende reden om toch nog even andere oorden dan de Wetstraat op te zoeken. Op reis, met (voor één dag) een politiek redacteur van onze krant in hun zog.

Wie heeft de Franse Rivièra nodig, als het ook aan de Belgische kust tropisch warm is? Dat het ecologisch verantwoord is, is natuurlijk ook mooi meegenomen voor Meyrem Almaci. Al mocht het wel wat frisser ...