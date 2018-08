“Hij draaide zich om en keek naar mij. 18 jaar later zie ik nog altijd dat beeld”: machinisten over zelfdoding op het spoor

Een treinbestuurder die nog nooit iemand doodreed is een unicum: gemiddeld worden ze één keer om de vier jaar geconfronteerd met een wanhopige die zich voor hun trein gooit. Er zijn er die daarna nooit meer een locomotief in durven. Machinisten vertellen over hun angsten en trauma’s, in een week waarin de NMBS al vier zelfdodingen noteerde op één en dezelfde spoorlijn. “Ik voelde me een misdadiger.”

“We zijn 18 jaar later. Maar ik zie die jongen nog steeds voor me. Ik zou hem zo kunnen aanduiden als je nu honderd foto’s van jonge mannen voor me legde. Ook al zag ik hem maar één keer in mijn leven ...