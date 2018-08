In Vlaams-Brabant heb je het meest kans om geflitst te worden

De Vlaamse flitspalen zijn het actiefst in Vlaams-Brabant, zo blijkt uit cijfers die Vlaams Parlementslid Orry Van de Wauwer (CD&V) opvroeg. In die provincie is het aantal niet-werkende flitspalen het laagst, met als gevolg dat 87 procent van alle flitspalen er operationeel is.

Slechtste leerling van de klas is de provincie Antwerpen, waar slechts 71 procent van de flitspalen werkt, al beklemtoont bevoegd minister Ben Weyts (N-VA) dat dit te maken heeft met de grootschalige wegenwerken die er plaatsvinden. In principe moet elke provincie ervoor zorgen dat 80 procent van de flitspalen werkt. Flits­palen geraken buiten ­gebruik door wegenwerken, slijtage of technische defecten, maar ook door aanrijdingen of soms ­vandalisme.

Werkende flitspalen

Antwerpen: 71,4 procent

Limburg: 78,2 procent

Oost-Vlaanderen: 83,2 procent

West-Vlaanderen: 83,1 procent

Vlaams-Brabant: 87 procent