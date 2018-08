Hein Vanhaezebrouck na transfer Teo: “Ik heb heel veel respect voor hem”

Na afloop van de wedstrijd tegen Moeskroen ging Anderlecht-coach Hein Vanhaezebrouck wat dieper in over het vertrek van Lukasz Teodorczyk naar het Italiaanse Udinese. “We moeten Teo dankbaar zijn wat hij voor Anderlecht heeft betekend”, aldus de coach.

“Hij heeft me vorig seizoen nog veel geholpen met doelpunten en onder Weiler maakte hij Anderlecht kampioen. We kozen dit seizoen bewust voor vernieuwing, en dan kan je geen spits houden die al twee seizoenen in België speelt. Ik heb ook teveel respect voor hem om hem als derde spits op de bank te houden. We kozen voor nieuwe jongens, en zij (Dimata en Santini, red.) vinden elkaar vlot op het veld, dat loopt goed. Ik hoop dat Teo nu in Italië kan laten zien tot wat hij in staat is.”

