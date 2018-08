Een citytrip schaadt uw gezondheid

We zouden er ontspannen en herboren van moeten ­terugkeren, maar een uitje naar een populaire stad is toch niet alleen maar ­gezond. Dat is te wijten aan een slechte luchtkwaliteit, vooral afkomstig van de ­vele auto’s die er rondrijden.

Vier dagen Amsterdam schaadt de gezondheid van toeristen even erg als het roken van twee sigaretten. In Milaan is dat drie en Praag of Istanbul zelfs vier sigaretten. Dat besluit The European Transport and Environment Association, die een ‘postkaartje’ met de tien meest bezochte Europese steden opmaakte. Daarop zijn Dublin en Barcelona het minst risicovol voor onze gezondheid: de luchtvervuiling daar komt overeen met één sigaret roken. Brussel werd niet opgenomen in de studie.