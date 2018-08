Wie is die “Omarosa”, de nieuwe grote vijand van Donald Trump?

“Een hond. Een ­ellendige vrouw. ­Gestoord.” De Amerikaanse president ­Donald Trump spuwt zijn voormalige medewerkster Omarosa Manigault-Newman uit. De reden: haar boek over haar tijd in Washington en de onthulling van geheime geluidsopnames. Het volstond om het Witte Huis de voorbije week in een realitysoap te veranderen.