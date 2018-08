Bart Verhaeghe zondag niet op Bosuil om conflict te vermijden

Antwerp-Club Brugge, dat is ook een beetje het duel der voorzitters: Bart Verhaeghe versus Paul Gheysens. En als die twee de degens kruisen, dan hangt er hoogspanning in de lucht. Bart Verhaeghe vertrekt alvast vandaag met zijn vrouw op vakantie. Hij zal zich zondag niet op de Bosuil vertonen.

Paul Gheysens Foto: Photo News

Het was voorzien door Antwerp: het bestuur van Club Brugge zou zondag niet op de gebruikelijke plaatsen zitten die voorbehouden zijn voor het bezoekende bestuur. Want dat is de rij vlak voor Paul Gheysens en zijn familie – als ze er tenminste niet voor kiezen om vanuit de Presidential Lounge de match te volgen. Om alle problemen te vermijden, werd ervoor gekozen om het bestuur van Club Brugge elders onder te brengen, ver weg van dat van Antwerp. Bij de vorige confrontatie in januari kreeg het Club-bestuur zelfs een aparte loge. Nu wil voorzitter Bart Verhaeghe het niet zo ver laten komen en vertrekt hij vandaag voor een week op vakantie.

De twee voorzitters vechten al een tijdje een koude oorlog uit. Gheysens – grote baas van stadionbouwer Ghelamco – verwijt Verhaeghe dat die zijn Eurostadion-project in Brussel heeft gekelderd. Bart Verhaeghe denkt dat Gheysens de supporters van de Rode Duivels opstookte om zijn ontslag als ondervoorzitter van de voetbalbond te eisen.

De voorzitter van Club is ook not amused omdat Gheysens de bouw van het nieuwe stadion van Club Brugge vertraagt. Dat moet er komen op een lap grond van 150 hectare in het noorden van de stad. Gheysens bezit 4,5 hectare daarvan en tekent verzet aan tegen de herbestemming van de grond.