Een postbode moet dagelijks nog maar in de helft van de brievenbussen op zijn ronde een brief bussen. Daarom wil de ceo van Bpost, Koen Van Gerven, dat de postbode niet meer elke dag op ronde gaat. “De limiet is bereikt. We kunnen de postbode niet nog sneller laten fietsen.”

In februari leidde hij nog een bedrijf van 5,6 miljard euro. Vandaag staat Koen Van Gerven aan het hoofd van een bedrijf dat nog amper de helft waard is. Nochtans is Bpost in die zes maanden geen activiteiten ...