Isabel en David vonden het gat in de markt: “Noem ons gerust de HelloFresh van de luiers”

Alleen al in ons land belanden dagelijks anderhalf miljoen luiers op de afvalberg. Dat moet veel minder, vinden ze bij Washcot in Harelbeke, een start-up met een abonnementsdienst voor wasbare luiers. Elke week komen ze langs om propere luiers te leveren en de vuile op te halen. Gisteren raakte bekend dat kledingketen JBC mee in het bedrijfje stapt.

“Nee, we hadden zelf geen baby toen we ons bedrijf uit de grond stampten, maar in onze vriendenkring waren er wel heel wat. Toen we zagen hoeveel pampers er dagelijks in de vuilniszak belandden, gingen ...