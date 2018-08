CLUBNIEUWS. Zoveel betaalde Udinese slechts voor Teo, Oulare bijna van Standard

Het heeft langer geduurd dan verwacht en veel voeten in de aarde gehad, maar Anderlecht is eindelijk verlost van Lukasz Teodorczyk. Bij Standard staan ze dan weer op het punt om een extra spits binnen te halen.

ANDERLECHT. Udinese betaalt tussen 2 en 4 miljoen euro voor Teo

Anderlecht is een cultfiguur kwijt. Lukasz Teodorczyk (27) is verkocht aan Udinese. De Pool tekent er voor vier seizoenen en volgens onze info gaat het om een transfersom tussen 2 en 4 miljoen euro. RSCA wou af van Teo’s hoge jaarsalaris van 2 miljoen. Udinese moest al een inspanning doen om hem een navenant loon te geven en dus dong het nog af op het transferbedrag. Paars-wit spijsde zo wel de pot om de Gambiaanse verdediger Bubacarr Sanneh van Midtjylland te halen. Sanneh smeekt om zijn transfer, maar Midtjylland benadrukte dat het bod van 6 miljoen niet genoeg is.

STANDARD. Oulare bijna van Standard

Eerder deze maand leek Obbi Oulare weer op weg naar Antwerp, maar gisteren arriveerde hij plots op Sclessin. De 22-jarige Belgische spits, nog altijd onder contract bij Watford, kwam de laatste details bespreken voor zijn huurovereenkomst mét aankoopoptie. Oulare, ex-jeugdproduct van Standard, moet nu – als alles afgehandeld wordt – Duje Cop vervangen. De Kroaat is immers op weg naar Valladolid, dat hem voor 500.000 euro huurt en een aankoopoptie van 2 miljoen bedong.

Intussen koos Napoli voor David Ospina als doelman. Ochoa blijft zo vooralsnog bij Standard. Torino bood nog 6 à 7 miljoen voor Uche Agbo, maar Standard weigerde te verkopen, omdat de Italianen in schijven wilden betalen.

CLUB BRUGGE. Leko wil versterking op het middenveld

Voor de wedstrijd van zondag is Dion Cools fit en ook Brandon Mechele staat dicht bij een terugkeer, de verdediger trainde de hele week al mee. Wesley is in afwachting van de uitspraak van de Geschillencommissie Hoger Beroep volgende week nog steeds geschorst, Nakamba en Mata zijn nog steeds out. Limbombe lijkt op weg naar Nantes, Diaby naar het Portugese Sporting.

Leko wil bovendien graag nog twee versterkingen en daarbij staat vooral power op het middenveld hoog op zijn lijstje: “Ik moet zeggen dat ik nog steeds aftel tot 1 september. Tot 31 augustus middernacht, dat is nog 14 dagen!.”

RACING GENK. Benson naar Moeskroen

RC Genk bereikte een akkoord met Moeskroen over een uitleenbeurt van Manuel Benson (21). De flankaanvaller, die bij Genk de selectie niet meer haalde, wordt verhuurd voor één seizoen, met een optie tot aankoop. Moeskroen mag Benson wel niet opstellen in de twee wedstrijden tegen RC Genk. Een gevolg van de nieuwe richtlijn van de Pro League, die competitievervalsing wil voorkomen. Huurspelers mogen alleen nog worden opgesteld in het onderlinge duel, als de hurende club ook het loon van de speler voor zijn rekening neemt. Dat is hier niet het geval.