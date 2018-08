Specialist Malinovskyi doceert: zo trap je de perfecte vrije schop

Driewerf hoera voor Racing Genk, dat Ruslan Malinovskyi deze week langer aan zich bond. Misschien ook nog zijn heerlijke linker laten verzekeren? De 25-jarige Oekraïner scoorde dit seizoen al drie keer vanop vrijschop, in totaal zit hij in België al aan twaalf van die parels. Hoe hij het telkens weer flikt? Hij legt het met plezier haarfijn voor u uit. “Al is het wel gevaarlijk dat ik mijn kaarten op tafel gooi. De tegenstander leest mee.”