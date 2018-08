Mannen die foto’s maakten van naaktfeestje in ‘Poepkapelle’: “De schepen was niet ons doelwit”

Langemark-Poelkapelle - Eén van de mannen die vanuit een maisveld foto’s namen van het naaktfeestje in Langemark-Poelkapelle, ontkent dat schepen Frank Gheeraert het beoogde doelwit was van de beelden. Dat zegt hij tegen Het Laatste Nieuws. Hij had nooit gedacht dat de situatie zo zou escaleren en ziet zichzelf ook een beetje als slachtoffer: “Wij zijn uiteindelijk niet eens betaald geweest.”

De soap rond het naakte feestje in zomerbar La Brasa in Langemark-Poelkapelle duurt voort. Een deel van de hoofdrolspelers is inmiddels bekend. Zo is er Nicolas A., één van de mannen die vanuit het maisveld de foto’s maakten waarmee schepen Frank Gheeraert gechanteerd werd. In een interview met Het Laatste Nieuws ontkent hij echter achter de chantage te zitten. Wat heet: Gheeraert was niet eens de reden dat hij in het veld stond.

Toontje lager zingen

“De schepen was niet het doelwit. Het doelwit was een vrouw die verwikkeld was in een relationeel conflict”, zegt A. Het idee kwam overigens niet van hemzelf, maar van een opdrachtgever: een zekere S., die geen onbekende is in het Ieperse uitgaansleven. “S. had beelden nodig van haar. Om haar een toontje lager te doen zingen. Wij gingen hier een schoon centje aan verdienen.”

‘Wij’ is A. en Pedro, een jonge fotograaf die reageerde op een oproep van A. op Facebook. “Fotograaf gezocht, dringend”, was de boodschap. A. ziet dat als bewijs dat hij niet in het geniep handelde. “Stel dat je van plan bent om zoiets stiekem te doen en die beelden publiek te maken, dan zet je dat toch niet op je Facebook?”

Geen extra beelden

En dus trok het duo, in opdracht van S., het veld in en maakte 180 foto’s. Die werden per mail rondgestuurd naar verschillende media, met het dreigement dat er nog zo’n 620 zouden volgen als de luidruchtige feestjes in La Brasa niet zouden stoppen. Maar A. weet niets van de extra beelden. Als ze al bestaan, zijn ze mogelijk gemaakt door andere aanwezigen in het veld, want het was druk. “Ik bedoel dat Pedro en ik daar niet de enigen waren.” A. vermoedt dat die anderen ook door S. waren ingehuurd.

Dan blijft nog altijd de vraag wie de mail stuurde. Zowel A., Pedro als S. ontkennen ten stelligste erachter te zitten. A. denkt dat de verstuurder een vrouw is. “Waarom ik dat denk? Gewoon, een gevoel.”