Rechter hoopt onderzoek naar seksueel misbruik in de kerk na 8 jaar af te ronden: “Het duurt nu echt te lang”

Brussel - Het is nu acht jaar geleden dat het federaal parket een onderzoek opende naar Operatie Kelk, de codenaam voor het seksueel misbruik in de kerk. “De onderzoeksrechter hoopt het onderzoek in het najaar af te ronden”, zegt parketwoordvoerster Wenke Roggen zaterdag in De Morgen.

“Het duurt nu echt te lang”, zegt meester Christine Mussche. “Zo lang dat we overwegen om de kamer van inbeschuldigingstelling te vragen om een controle uit te voeren op de manier waarop het onderzoek gevoerd wordt.” Samen met haar vennoot Walter Van Steenbrugge vertegenwoordigt ze enkele tientallen slachtoffers.

Mussche vreest dat een afronding van het onderzoek en een doorverwijzing naar de raadkamer niet meer voor dit jaar zullen zijn. Maar dat spreekt het federaal parket dus tegen. Van een abnormaal lange procedure is volgens de woordvoerster van het federaal parket ook geen sprake. “Acht jaar is niet heel uitzonderlijk in dergelijke complexe zaken”, zegt Roggen.